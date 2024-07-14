شكرا لقرائتكم خبر عن «لجام للرياضة»: افتتاح مركز إكسبرس جديد للرجال في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - افتتحت شركة لجام للرياضة أمس السبت، مركز إكسبرس جديد للرجال في مدينة الرياض.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يقع المركز على طريق العزيزية، حي الدار البيضاء، في مدينة الرياض.
وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة إكسبرس"، ويتضمن على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة.
وسيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
ونوهت بأن الأثر المالي لهذا الافتتاح سيظهر اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024م.
وأشارت إلى انها ستصدر إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يقع المركز على طريق العزيزية، حي الدار البيضاء، في مدينة الرياض.
وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة إكسبرس"، ويتضمن على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة.
وسيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
ونوهت بأن الأثر المالي لهذا الافتتاح سيظهر اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024م.
وأشارت إلى انها ستصدر إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.