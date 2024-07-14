شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«باتك» توقع عقدا مع «ماجد الفطيم» بـ40 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية عن توقيع شركة أمنكو لإدارة المرافق (إحدى الشركات التابعة لشركة أمنكو التابعة لباتك) عقد الخميس الماضي، مع شركة ماجد الفطيم للسينما.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد يتضمن توفير الكوادر المتخصصة والمؤهلة والمواد والآلات بشأن خدمات إدارة المرافق "النظافة" لعدد من المواقع في المملكة العربية السعودية.
وأضافت أن قيمة العقد تتجاوز 40 مليون ريال لكامل فترة العقد التي تبلغ 3 سنوات اعتبارا من 1 أغسطس المقبل.
وأضافت أن العقد يتضمن توفير الكوادر في عدة مواقع وهي: فوكس سينما، وويلا بولنج، ودريم سكيب، وماجك بلانيت، والمكتب الرئيسي لشركة ماجد الفطيم للترفيه.
وسيكون الأثر المالي لهذا العقد إيجابياً على نتائج الشركة طوال فترة العقد، بإذن الله، ويتوقع أن ينعكس الأثر المالي للعقد ابتداءً من تاريخ سريانه.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد يتضمن توفير الكوادر المتخصصة والمؤهلة والمواد والآلات بشأن خدمات إدارة المرافق "النظافة" لعدد من المواقع في المملكة العربية السعودية.
وأضافت أن قيمة العقد تتجاوز 40 مليون ريال لكامل فترة العقد التي تبلغ 3 سنوات اعتبارا من 1 أغسطس المقبل.
وأضافت أن العقد يتضمن توفير الكوادر في عدة مواقع وهي: فوكس سينما، وويلا بولنج، ودريم سكيب، وماجك بلانيت، والمكتب الرئيسي لشركة ماجد الفطيم للترفيه.
وسيكون الأثر المالي لهذا العقد إيجابياً على نتائج الشركة طوال فترة العقد، بإذن الله، ويتوقع أن ينعكس الأثر المالي للعقد ابتداءً من تاريخ سريانه.