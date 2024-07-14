شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «آيكتك» إلى 5.15 مليون ريال في النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - حققت شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات (آيكتك) صافي ربح في النصف الأول من العام الحالي، يقدر بنحو 5.157 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 14.6%، مقابل 4.502 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب ارتفاع صافي الربح بنسبة 14% إلى ارتفاع مبيعات المشاريع بنسبة 10% المتولدة بشكل رئيسي من مبيعات السوفت وير والبرامج وخدمات التركيب.وأضافت أن ذلك جاء مع المحافظة على ثبات نسبي في تكاليف التشغيل المباشرة برغم زيادة المبيعات مما أدى الي زيادة إجمالي الربح بنسبة أعلى من نسبة الارتفاع في المبيعات.