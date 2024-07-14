شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم في مصر.. استقرار الفراخ البيضاء عند 65 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تشهد بورصة الدواجن فى مصر استقرار أسعار الفراخ بعد هبوط كبير فى مصر خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت الفراخ البيضاء مستويات 65 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائى للمستهلكين 75 إلى 80 جنيها للكيلو تقريباً مقابل مستويات وصلت إلى 90 جنيها للمستهلكين، وهى أسعار مستقرة لليوم الثالث على التوالي.

وحول تطورات أسعار البيض فى الأسواق فقدت شهدت استقرار ملحوظ وسجل سعر الكرتونة 142 جنيها للأبيض و137 جنيها للبيض البلدى و147 للبيض الأحمر.

وكانت أسعار الفراخ البيضاء قد بدأت تشهد هبوط ملحوظ فى المزارع من مستويات 90 إلى 85 جنيها ثم إلى 75 وصولا إلى 65 جنيها مما يشير إلى هبوط فى الطلب الفعلى على الدواجن البيضاء فى مصر.