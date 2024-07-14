شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر الأحد 14 يوليو 2024.. استقرار بعد ارتفاع والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم الأحد بعد ارتفاع أسبوعي بقيمة 20 جنيها بدعم من الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي، حيث ساعد ارتباط السعر المحلي بالعالمي إلى ارتفاع الأسعار في ظل استقرار عوامل التسعير الأخرى في السوق المحلي مثل سعر صرف الدولار والطلب على الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3714 جنيها.

عيار 21 يسجل 3250 جنيها.

عيار 18 يسجل 2786 جنيها.

عيار 14 يسجل 2167 جنيها.

الجنيه الذهب 26000 جنيه.

ارتباط الذهب المحلي بالعالمي

ارتبط سعر الذهب في مصر بشكل كبير بالسعر العالمي خلال الفترة الأخيرة وهو ما ساعد على تأثر السعر بحركة السوق العالمي بشكل كبير، ويرجع هذا إلى تراجع الطلب على الذهب المحلي بالإضافة إلى استقرار تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليصبح العامل الأساسي للتسعير الآن هو حركة سعر أونصة الذهب العالمي.

عمليات تصدير الذهب مستمرة من قبل التجار وهو الأمر الذي يدفع السعر إلى الاستقرار بشكل كبير، حيث يحاول التجار تعويض ضعف الطلب المحلي على الذهب من خلال التصدير، وقد يستمر هذا الوضع لفترة من الوقت حتى يعود الطلب على الذهب إلى التزايد من جديد، بحسب تحليل جولد بيليون.

توقعات أسعار الذهب

انخفض سعر أونصة الذهب العالمية خلال تداولات اليوم الجمعة بسبب عمليات البيع لجني الأرباح بينما يتجه الذهب إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بعد تراجع بيانات التضخم الأمريكية بأقل من التوقعات ليزيد هذا من ارتفاع سعر الذهب مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة في سبتمبر القادم مما دفع الدولار إلى التراجع.

ارتفع سعر الذهب في مصر بشكل كبير خلال تداولات الأسبوع بدعم من ارتفاع أونصة الذهب العالمي حيث يرتبط السعر المحلي بحركة السعر العالمي مؤخراً بشكل كبير، وذلك في ظل استقرار عوامل تسعير الذهب الأخرى.

استطاع سعر أونصة الذهب العالمي اختراق منطقة المستوى 2400 دولار للأونصة ليخترق خط الاتجاه الصاعد الأمر الذي قد يدفع السعر لمزيد من الصعود إذا استطاع الاحتفاظ بهذه المكاسب وتسجيل اغلاق أسبوعي فوق هذا المستوى.

الذهب يمتلك فرصة لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى القصير خاصة مع تواجد مؤشر الزخم على المستوى اليومي بعيد عن التشبع في الشراء، وتصبح مستهدفات الذهب حالياً هي اختراق القمة السعرية عند 2424 دولار ثم القمة التاريخية عند 2450 دولار للأونصة.



