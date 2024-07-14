شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز بنى سويف: تزويد الوحدة الصحية بالإسكان الاجتماعى بأجهزة ومستلزمات طبية والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف، إنه تم بمشاركة المجتمع المدني، تزويد الوحدة الصحية بمنطقة الإسكان الاجتماعى 77 فدانا بالمدينة بأجهزة ومستلزمات طبية مهداة من مصنع أسمنت بني سويف " تيتان "، والتى ساهمت بشكل مباشر في تقديم خدمة صحية أفضل لسكان المدينة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سماح أحمد جاد، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة بني سويف، والمهندس تامر جبر، نائب رئيس الجهاز، وممثلي مجلس أمناء مدينة بني سويف الجديدة، والمسئولين عن مصنع أسمنت بني سويف ( تيتان).

وأكد المهندس أحمد عبدالجابر، أن ذلك يأتي في إطار توفير كل الخدمات للمواطنين بالمدن الجديدة، حيث وافقت إدارة المصنع على تجهيز الوحدة الصحية بالمدينة بالأجهزة والمعدات اللازمة، بناء على ما تم عرضه على مجلس أمناء المدينة من احتياج الوحدة الصحية إلى بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية بما يمكنها من أداء مهامها بكفاءة.

وأوضح المهندس أحمد عبد الجابر، أن ذلك يأتي في إطار التعاون المجتمعي بين كل الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، معرباً عن سعادته وتقديره للمشاركة المجتمعية لخدمة سكان المدينة، والتي تعكس صورة من صور الترابط الشعبي بين كافة فئات المجتمع، والتي تسهم بشكل مباشر في تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

من جانبهم، أعرب عدد من سكان المدينة عن سعادتهم البالغة بتوافر المعدات الطبية بالوحدة الصحية والتي ساهمت في تحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم.