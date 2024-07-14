شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة الغذاء: تصدير 175 ألف طن لعدد 1440 شركة مصدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 25 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 6 - 12 يوليو، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 83 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 30 زيارة، وأصدرت الإدارة 816 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 593 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3600 رسالة بنحو 175 ألف طن لعدد 1440 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 485 صنف من خضروات وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدر البصل الطازج قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 20 ألف طن، تليه البطاطس بإجمالي 15 ألف طن، ثم فاصوليا بأنواعها بإجمالي 12 ألف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 66 صنف بنحو 50 ألف طن.

ومازالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 20 ألف طن، يليها عنب طازج بإجمالي 11 ألف طن، ثم الفراولة بإجمالي 10 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 65 صنف بنحو 45 ألف طن.

ومثلت السعودية والسودان وليبيا وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 170 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 640 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 540 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 450 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1830 رسالة بنحو 300 ألف طن لعدد 775 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 145 صنف من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة ولحوم مجمدة من 86 دولة، ومثلت رومانيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها روسيا، أوكرانيا، أمريكا والبرازيل.

وتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 580 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 350 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 244 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 55 منتج و5 شركات، كما فحصت الإدارة 886 منتج جديد، وأصدرت 18 شهادة بيع حر.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 46 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 18 شكوى وجاري فحص 28 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 294 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات أسوان، الغربية، الغردقة، القاهرة، الجيزة، الدقهلية، أسيوط، الاسماعيلية والوادي الجديد، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 36 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وتم تسجيل 500 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 225 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 200 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 20 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات الجيزة، القاهرة، البحيرة، أسيوط، الشرقية، الدقهلية، سوهاج، بني سويف، المنيا، الاسكندرية والبحرالأحمر.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 15 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات المنيا، الغربية، البحيرة، الفيوم، الاسكندرية، المنوفية والدقهلية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 63 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، بورسعيد، البحر الأحمر، أسوان، مرسى مطروح والأقصر.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 20 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية وأسيوط.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 455 طلب تظلم وارد من المواني المختلفة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 17 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 10 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 41 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 11 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 20 حملة تفتيشية موسعة على 200 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 2 طن توابل وشطة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، نص طن بندق ولوز منتهي الصلاحية، 3000 عبوة عصير غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 20 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت، وتم تنفيذ 20 قرار نيابة.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 50 محضرًا، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 500 كجم (لحوم، دواجن) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.



وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 5 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 35 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (الزرقا، كفر البطيخ، عزبة البرج، فارسكور، السرو).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 212 كجم مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 3 حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة)، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (ميت خميس، ميت غمر، طلخا).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 249 كجم منتجات غذائية فاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص، وتحرير 10 محاضر عدم وجود شهادات صحية، عدم تطبيق الاشتراطات، محاضر غلق، محضر تحفظ.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 8 حملات تفتيشية على عدد 25 منشأة غذائية في نطاق مراكز (حي غرب، حي شرق، مدينة ناصر)، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 2 محضر إعدام لكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتم أخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسون 7 حملات تفتيشية بالتنسيق مع مباحث التموين، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بشن 4 حملات تفتيشية على 8 منشآت غذائية أسفرت عن ضبط منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، وتم تحرير محاضر إعدام لتلك المنتجات، كما تم أخد تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق إشترطات سلامة الغذاء.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة 21 حملة تفتيشية على 167 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (دمنهور، ابوحمص، كفرالدوار، حوش عيسى، إيتاى البارود، كوم حماده، شبراخيت).

وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 253 عبوة مواد غذائية مختلفة الأصناف والأوزان منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء.