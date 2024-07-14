شكرا لقرائتكم خبر عن «رواسي» توقع عقدا مع جهة خاصة بقيمة 13.6 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة رواسي البناء للاستثمار يوم الخميس الماضي، عقدا مع جهة خاصة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد لتنفيذ مشروع تطوير أعمال البنية التحتية لمجتمع الغروب بالمدينة المنورة.

وأضافت أن قيمة العقد تقدر بنحو 13.622 مليون ريال شاملة قيمة الضريبة المضافة، فيما تبلغ مدة العقد 12 شهرا.

وتوقعت أن يظهر الأثر المالي خلال النصف الثاني من عا 2024، وحتى النصف الأول من عام 2025.