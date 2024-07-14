الاقتصاد

«رواسي» توقع عقدا مع جهة خاصة بقيمة 13.6 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة رواسي البناء للاستثمار يوم الخميس الماضي، عقدا مع جهة خاصة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد لتنفيذ مشروع تطوير أعمال البنية التحتية لمجتمع الغروب بالمدينة المنورة.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بنحو 13.622 مليون ريال شاملة قيمة الضريبة المضافة، فيما تبلغ مدة العقد 12 شهرا.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي خلال النصف الثاني من عا 2024، وحتى النصف الأول من عام 2025.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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