شكرا لقرائتكم خبر عن «نفط الشرق» توقع عقدا لتوريد زيوت محركات بمليوني ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية عقدا مع إحدى الشركات لتوريد بضاعة زيوت محركات لإحدى دول قارة أفريقيا بمبلغ 2,058,874 ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الجهة التي وقعتد معها العقد، أمس، شركة تعمل في نشاط تجارة زيوت السيارات.

وأضافت أن مدة العقد شهرين، فيما سيكون لهذا العقد تأثير ايجابي على نتائج الشركة المالية عن العام 2024م