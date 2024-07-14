شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «موبي للصناعة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة موبي للصناعة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والتي ستبدأ بتاريخ 11/10/2024م ولمدة أربع سنوات ميلادية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن فتح باب الترشح اليوم، فيما سيغلق باب الترشح في 15 أغسطس المقبل.
وأضافت أن على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة والشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة للشركة.
وأوضحت أن الشروط هي:
1) تقديم طلب الترشح خطياً وبأي من الوسائل التقنية للشركة يفيد برغبته في الترشح.
2) أن يستوفي الشروط والمعايير والإجراءات اللازمة بحسب سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.
3) تعبئة وتقديم نسخة موقعة لنموذج (1) السيرة الذاتية باللغة العربية والإنجليزية.
4) تعبئة وتقديم نسخة موقعة للنمـوذج رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية.
5) ألا يشغل المرشح عضوية مجالس إدارات أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية في آن واحد.
6) في حالة الترشح لعضوية المجلس كعضو مستقل، يجب ألاّ تنطبق عليه أي من الحالات التي تنافي الاستقلالية طبقاً لأنظمة هيئة السوق المالية.
7) في حال وجود أي مصلحة-مباشرة أو غير مباشرة-بالأعمال والعقود التي تتم مع الشركة، أو الاشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، فيجب على المرشح إبلاغ مجلس الإدارة والجمعية العامة بذلك.
8) يرفق مع طلب الترشح صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة – إن وجدت-، جواز السفر لغير السعوديين، وأي وثائق اخرى ذات صلة تطلبها الشركة لاستيفاء متطلبات الجهات.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن فتح باب الترشح اليوم، فيما سيغلق باب الترشح في 15 أغسطس المقبل.
وأضافت أن على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة والشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة للشركة.
وأوضحت أن الشروط هي:
1) تقديم طلب الترشح خطياً وبأي من الوسائل التقنية للشركة يفيد برغبته في الترشح.
2) أن يستوفي الشروط والمعايير والإجراءات اللازمة بحسب سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.
3) تعبئة وتقديم نسخة موقعة لنموذج (1) السيرة الذاتية باللغة العربية والإنجليزية.
4) تعبئة وتقديم نسخة موقعة للنمـوذج رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية.
5) ألا يشغل المرشح عضوية مجالس إدارات أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية في آن واحد.
6) في حالة الترشح لعضوية المجلس كعضو مستقل، يجب ألاّ تنطبق عليه أي من الحالات التي تنافي الاستقلالية طبقاً لأنظمة هيئة السوق المالية.
7) في حال وجود أي مصلحة-مباشرة أو غير مباشرة-بالأعمال والعقود التي تتم مع الشركة، أو الاشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، فيجب على المرشح إبلاغ مجلس الإدارة والجمعية العامة بذلك.
8) يرفق مع طلب الترشح صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة – إن وجدت-، جواز السفر لغير السعوديين، وأي وثائق اخرى ذات صلة تطلبها الشركة لاستيفاء متطلبات الجهات.