تراجع في أسعار الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأحد 3 جنيهات مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه أمس السبت.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2161 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2779 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3242 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3705 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 25936 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2411 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، مع بداية تعاملات الأحد، بنسبة 0.17%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.