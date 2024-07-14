شكرا لقرائتكم خبر عن «أديس» تحصل على تسهيلات ائتمانية إضافية بـ3 مليارات دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة أديس القابضة، ، إنها نجحت في تعديل التسهيل المشترك الحالي، وتأمين ما يعادل 3 مليارات دولار إضافية، مع مشاركة غالبية المقرضين الحاليين إلى جانب مؤسسات مالية جديدة محلية و إقليمية.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن غرض التمويل الإضافي البالغ 3 مليارات دولار أن يكون تسهيلا متاح وجاهزا لدعم خطط التوسع الطموحة التي وضعتها المجموعة.

وأضافت أن التمويل مقسم إلى شريحة مصروفات رأسمالية احتياطية قدرها ما يعادل 2.7 مليار دولار وشريحة تسهيل ائتماني متجدد دوار قدرها 300 مليون دولار.

وأشارت إلى أن الجهات الممولة هي: بنك السعودي الأول، وبنك الرياض، وشـركة الراجحـي المصرفيـة للاسـتثمار، والبنك العربي الوطني، والبنك الأهلي السعودي، ومصرف الإنماء، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الجزيرة، والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، وبنك دبي التجاري ِش.م.ع كمؤسسات مالية.

وأفادت بأن شريحة المصروفات الرأسمالية مدتها 8.5 سنوات مع استحقاق نهائي في ديسمبر 2032، وشريحة التسهيل الائتماني المتجدد الدوار مدتها 8 سنوات مع تاريخ استحقاق نهائي في يونيو.

وذكرت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل رهون على الحفارات البحرية، رهون أسهم على الكيانات التي تمتلك حفارات برية او بحرية بحسب المقتضى.

وأضافت أن من ضمن الضمانات: ضمان على حسابات التحصيل وحساب استحقاقات خدمة الدين، وحوالة المستحقات بموجب عقود العملاء.

وأشارت إلى أن الضمانات تشمل: حوالة المستحقات بموجب عقود التـامين فيما يتعلق بالحفارات الممولة، وسندات أمر.

ولفتت إلى أن الغرض من شريحة المصروفات الرأسمالية هو تمويل الإنفاق الرأسمالي اللازم لدعم خطط التوسع لدي المجموعة.

وسيستخدم التسهيل الائتماني المتجدد الدوار في أغراض الشركة العامة.