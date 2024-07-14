شكرا لقرائتكم خبر عن سهم البنك التجاري يقود تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، ومجموعة أي أف جي القابضة، وأوراسكوم للتنمية مصر، والنساجون الشرقيون للسجاد، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 800 مليون جنيه خلال ساعتين.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 28275 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 34717 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 12224 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 6311 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 9130 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 2740 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 6463 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهما: أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر.

وأعلنت البورصة، عن تم تسوية (إصدار) عدد 10 آلاف وثيقة يوم الأربعاء الماضي، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.110 مليون وثيقة بدلا من 3.120 مليون وثيقة.

وفي سياق متصل أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبالم هيلز للتعمير، وأيه كابيتال القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي، إذ اشترت الأولى 400 ألف سهم، والثانية 460 ألف سهم، والثالثة 49 ألف سهم، والرابعة 6 ملايين سهم، والخامسة 150 ألف سهم.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، ومطاحن مصر الوسطى، والعالمية للاستثمار والتنمية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 22 ألف سهم، 500 سهم، 450 سهم، 100 ألف سهم، 2100 سهم، 2000 سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، ومصر للفنادق، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 190 ألف سهم، 1397 سهمًا، 2000 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 200 ألف سهم، فيما باع مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك عدد 84.5 ألف سهم.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والمجموعة المصرية العقارية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 480 ألف سهم، 950 ألف سهم، 3898 سهم، 77.4 ألف سهم، 330 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، شراء المتوكل علي الله جمعة محمد عدد 723.1 ألف سهم بسعر 1.5685 جنيه بقيمة إجمالية 1.1 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 11.6162% إلى 12.372%، ونفذت الصفقة من خلال شركة النعيم لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت شركة مدينة مصر، عن توقيع اتفاقية تطوير مشروع جديد في مدينة هليوبوليس الجديدة بالشراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على مساحة 491 فدان، ويبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة للمشروع 194.7 مليار جنيه خلال 12 عامًا، وتقدر نسبة إيرادات مدينة مصر من المشروع 63.5%، وسددت الشركة دفعة التعاقد المتفق عليها عند توقيع العقد بقيمة 1.1 مليار جنيه.

كما أعلنت شركة السويدي إليكتريك، عن توقيع شركتها الشقيقة السويدي للكابلات قطر، عقد لصالح المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، يشمل نطاق أعمال العقد الهندسة والمشتريات والبناء بما في ذلك توريد وتركيب كابلات الطاقة 132 كيلو فولت للمشاريع الاستراتيجية على مدى ثلاث سنوات بقيمة تتجاوز مليار ريال قطري.

في السياق ذاته أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة، عن تحقيق إيرادات بلغت 1.148 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 2024 مقابل 718.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 613 مليون جنيه مقارنة مع 344.7 مليون جنيه.

كما أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، صافي مبيعات إنتاج تام بلغ 1.9 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 إلى 31 مايو عام 2024 مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 22%، وبلغ صافي أرباح 272.2 مليون جنيه مقارنة مع 148.9 مليون جنيه بنسبة نمو 80.3%.