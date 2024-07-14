شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.87% بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.902 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 28042 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 34356 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 12123 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 6251 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 9045 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 2701 نقطة.