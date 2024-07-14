شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف لمحور البحث والتدريب من مبادرة ابدأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير الأحد، 14 يوليو 2024 03:11 م

يهدف محور "البحث والتطوير والتدريب" أحد أذرع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" إلى مجموعة من الأهداف وهي كالآتي: أولا : توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية وفقًا للمقاييس الدولية. ثانيا : توفير فرص العمل اللائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري. ثالثا: تغيير الصورة الذهنية والنظرة المجتمعية تجاه العمالة الفنية. رابعا : تحقيق الاستدامة من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة واعتمادها طبقا للمعايير الدولية. خامسا : دعم المصانع المتعثرة، من خلال إيجاد أنسب الحلول لمشكلاتها بطريقة علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة ممكنة.

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