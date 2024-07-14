الاقتصاد

5 أهداف لمحور البحث والتدريب من مبادرة ابدأ

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف لمحور البحث والتدريب من مبادرة ابدأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الأحد، 14 يوليو 2024 03:11 م

يهدف محور "البحث والتطوير والتدريب" أحد أذرع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" إلى مجموعة من الأهداف وهي كالآتي:

أولا : توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية وفقًا للمقاييس الدولية.

ثانيا : توفير فرص العمل اللائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري.

ثالثا: تغيير الصورة الذهنية والنظرة المجتمعية تجاه العمالة الفنية.

رابعا : تحقيق الاستدامة من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة واعتمادها طبقا للمعايير الدولية.

خامسا : دعم المصانع المتعثرة، من خلال إيجاد أنسب الحلول لمشكلاتها بطريقة علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة ممكنة.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements