قبل اجتماع الخميس المقبل.. بنك «مورجان ستانلي» يتوقع إبقاء «المركزي المصري» على سعر الفائدة

الشارقة - اميمة ياسر -

توقع بنك مورجان ستانلي، أحد أكبر البنوك الأمريكية، أن يُبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده يوم الخميس المقبل، مؤكدا أنه لا مجال لخفض سعر الفائدة الاجتماع المقبل.

وقال البنك، في تقرير له نشره موقع "مصراوي"، إنه رغم تراجع معدل التضخم فإنه سيظل مرتفعا حتى الربع الأول من 2025 بما يستدعى الإبقاء على السياسة النقدية التشددية- أي عدم خفض الفائدة.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي رابع اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري يوم الخميس المقبل لبحث مصير الفائدة بعد أن أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في مايو الماضي.

ورجح بنك مورجان ستانلي، أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في فبراير المقبل، مع احتمالا غير ضئيل لخفضها في ديسمبر من 2024.

وتتوافق توقعات بنك "جيه بي مورجان" مع أغلب توقعات المحللين والمصرفيين بإبقاء المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل بعد تباطؤ معدل التضخم، وفقا للموقع.

وخلال آخر عامين ونصف، رفع البنك المركزي سعر الفائدة 19%، آخرها 6% في مارس الماضي ليصل العائد إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف كبح جماح التضخم.

وواصل معدل التضخم التباطؤ لينخفض إلى أقل مستوى له خلال عام ونصف ليتراجع على مستوى المدن إلى 27.5% في يونيو من 28.1% في مايو فيما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 26.6% من 27.1% على التوالي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي.