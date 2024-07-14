شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا 0.8% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا بنسبة 0.8% ليقفل عند مستوى 11881.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 215 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 154 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مياهنا، ومجموعة إم بي سي، وتالكو، ورسن، والحفر العربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تكافل الراجحي، والمتطورة، وأنابيب، والوطنية، والصناعات الكهربائية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 7.27% .

كانت أسهم شركات سماسكو، ومياهنا، وأرامكو السعودية، وشمس، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أكوا باور، ومياهنا، وأرامكو السعودية، وسابك، ورسن هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 79.18 نقطة ليقفل عند مستوى 25696.86 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 35 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 2.3 مليون سهم تقاسمتها 3606 صفقات.

