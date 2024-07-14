شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«أنعام القابضة» توقع اتفاقية «باوزا» بـ25 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مجموعة أنعام القابضة عن توقيع إحدى شركاتها التابعة (شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجميل للصناعة) اتفاقية الخميس الماضي، بينها وبين شركة وقفة متعة للترفيه السعودية (باوزا).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية تهدف إلى إنشاء وتشغيل 42 مركز ترفيهي وتعليمي للأطفال في مراكز التسوق (المولات) والحدائق العامة والمدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال بالمملكة.
وأضافت أن قيمة الاتفاقية تقدر بنحو 25 مليون ريال خلال 24 شهرا، كما ستحصل واسط على نسبة إضافية مقابل تشغيل هذه المراكز.
الجدير بالذكر أن شركة وقفة متعة (باوزا) هي شركة سعودية متخصصة في مجال الترفيه وتعليم الأطفال ولها العديد من المراكز في المولات بمدن الرياض وجدة والدمام ولها شراكات استراتيجية مع وزارة الثقافة والعديد من الشركات مثل تويز أر ص والحكير وغيره.
وسوف تكون لهذه الاتفاقية أثر مالي إيجابي على نتائج الشركة في العام المالي ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية تهدف إلى إنشاء وتشغيل 42 مركز ترفيهي وتعليمي للأطفال في مراكز التسوق (المولات) والحدائق العامة والمدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال بالمملكة.
وأضافت أن قيمة الاتفاقية تقدر بنحو 25 مليون ريال خلال 24 شهرا، كما ستحصل واسط على نسبة إضافية مقابل تشغيل هذه المراكز.
الجدير بالذكر أن شركة وقفة متعة (باوزا) هي شركة سعودية متخصصة في مجال الترفيه وتعليم الأطفال ولها العديد من المراكز في المولات بمدن الرياض وجدة والدمام ولها شراكات استراتيجية مع وزارة الثقافة والعديد من الشركات مثل تويز أر ص والحكير وغيره.
وسوف تكون لهذه الاتفاقية أثر مالي إيجابي على نتائج الشركة في العام المالي ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥.