الاقتصاد

تشكيل لجنة المراجعة في «نبع الصحة»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة المراجعة في «نبع الصحة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نبع الصحة للخدمات الطبية، تشكيل لجنة المراجعة لدورة المجلس الجديدة، التي تبدأ في 14 يوليو 2024، وتنتهي في 13 يوليو 2027، لمدة 3 سنوات.
وكنت شركة نبع الصحة للخدمات الطبية قد أعلنت على موقع (تداول )، اليوم، تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان وتعيين ممثلي الشركة وتعيين أمين سر المجلس.
وتتكون لجنة المراجعة من: ثامر مسفر الوادعي (رئيس اللجنة، عضو مجلس إدارة مستقل)، وسعد عدنان العوامي (عضو من خارج المجلس)، ربيع فهد القاضي (عضو من خارج المجلس).
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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