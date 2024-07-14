شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة المراجعة في «نبع الصحة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نبع الصحة للخدمات الطبية، تشكيل لجنة المراجعة لدورة المجلس الجديدة، التي تبدأ في 14 يوليو 2024، وتنتهي في 13 يوليو 2027، لمدة 3 سنوات.
وكنت شركة نبع الصحة للخدمات الطبية قد أعلنت على موقع (تداول السعودية)، اليوم، تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان وتعيين ممثلي الشركة وتعيين أمين سر المجلس.
وتتكون لجنة المراجعة من: ثامر مسفر الوادعي (رئيس اللجنة، عضو مجلس إدارة مستقل)، وسعد عدنان العوامي (عضو من خارج المجلس)، ربيع فهد القاضي (عضو من خارج المجلس).
وكنت شركة نبع الصحة للخدمات الطبية قد أعلنت على موقع (تداول السعودية)، اليوم، تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان وتعيين ممثلي الشركة وتعيين أمين سر المجلس.
وتتكون لجنة المراجعة من: ثامر مسفر الوادعي (رئيس اللجنة، عضو مجلس إدارة مستقل)، وسعد عدنان العوامي (عضو من خارج المجلس)، ربيع فهد القاضي (عضو من خارج المجلس).