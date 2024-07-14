شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة العضو المنتدب لـ«تنمية» من منصبه التنفيذي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة التنمية الغذائية استقالة العضو المنتدب أحمد شرف عسيلان من منصبه التنفيذي كعضو منتدب مع استمراره في المجلس ليكون عضو غير تنفيذي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الاستقالة جاءت نتيجة لظروفه العملية.

وأضافت أن العضو المستقيل تقدم إلى المجلس بالاستقالة اليوم، وتم قبولها على أن تسري اعتبارا من اليوم