الاقتصاد

استقالة العضو المنتدب لـ«تنمية» من منصبه التنفيذي

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة التنمية الغذائية استقالة العضو المنتدب أحمد شرف عسيلان من منصبه التنفيذي كعضو منتدب مع استمراره في المجلس ليكون عضو غير تنفيذي.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الاستقالة جاءت نتيجة لظروفه العملية.
وأضافت أن العضو المستقيل تقدم إلى المجلس بالاستقالة اليوم، وتم قبولها على أن تسري اعتبارا من اليوم
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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