شكرا لقرائتكم خبر عن «كلين لايف»: إتمام إجراءات تسجيل العلامة التجارية «أبيد» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أتمت شركة حياة النظافة (كلين لايف) إجراءات تسجيل علامتها التجارية أبيد (OBEED) وبدء تفعيل أعمالها التجارية في قطاع مكافحة الحشرات والآفات.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، أتي هذا الحدث ضمن إطار استراتيجية شركة حياة النظافة (كلين لايف) لدعم استمرارية النمو وتوسيع نطاق خدماتها وأعمالها، وذلك بتمويل من المصادر المالية للشركة.
وتوقعت أن يظهر الأثر بحلول الربع الثالث للعام المالي 2024م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، أتي هذا الحدث ضمن إطار استراتيجية شركة حياة النظافة (كلين لايف) لدعم استمرارية النمو وتوسيع نطاق خدماتها وأعمالها، وذلك بتمويل من المصادر المالية للشركة.
وتوقعت أن يظهر الأثر بحلول الربع الثالث للعام المالي 2024م.