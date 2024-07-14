الاقتصاد

«كلين لايف»: إتمام إجراءات تسجيل العلامة التجارية «أبيد»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أتمت شركة حياة النظافة (كلين لايف) إجراءات تسجيل علامتها التجارية أبيد (OBEED) وبدء تفعيل أعمالها التجارية في قطاع مكافحة الحشرات والآفات.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، أتي هذا الحدث ضمن إطار استراتيجية شركة حياة النظافة (كلين لايف) لدعم استمرارية النمو وتوسيع نطاق خدماتها وأعمالها، وذلك بتمويل من المصادر المالية للشركة.
وتوقعت أن يظهر الأثر بحلول الربع الثالث للعام المالي 2024م.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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