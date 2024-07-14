"مصر إيطاليا العقارية" تحتفل بـتوقيع اتفاقية مع "ريدكون للتعمير" بـ1.3 مليار جنيه لإسناد أعمال المقاولات والإنشاءات فى مشروع سولارى رأس الحكمة

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت شركة مصر إيطاليا العقارية-إحدى الشركات العقارية الرائدة- بـتوقيع اتفاقية مع "ريدكون للتعمير" بقيمة 1.3 مليار جنيه لإسناد أعمال المقاولات والإنشاءات في مشروع سولاري رأس الحكمة، الذي يمتد على مساحة إجمالية 386 فدانًا عند الكيلو 199 غرب الإسكندرية. يأتى ذلك فى إطار جهود الشركة لدعم مخطط تنمية الساحل الشمالى الغربى، وزيادة مساهمة النشاط العقارى فى الناتج القومى.



جاء ذلك خلال احتفالية بحضور عدد من قيادات شركة مصر إيطاليا العقارية على رأسهم الأستاذ/خالد العسال، رئيس مجلس الإدارة (غير التنفيذي)، والمهندس/ محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، والأستاذ/ كريم العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب؛ بالإضافة إلى عدد من قيادات شركة ريدكون للتعمير على رأسهم المهندس/ طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، والأستاذ/ أمل عبد الواحد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى، والأستاذ/ أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس الإدارة.



تضمنت الاحتفالية توقيع اتفاقية بين شركة مصر إيطاليا العقارية وشركة ريدكون للتعمير-إحدى كبرى شركات المقاولات في مصر- لإسناد أعمال المقاولات والإنشاءات بمشروع سولاري رأس الحكمة بقيمة 1.3 مليار جنيه، على أن تنتهي ريدكون للتعمير من تنفيذ هذه الأعمال خلال 18 شهرًا من توقيع الاتفاقية ، وذلك فى إطار حرص "مصر إيطاليا" على تعاونها مع أفضل الشركاء في كل المجالات لضمان تقديم أعلى مستويات الجودة للعملاء.



فى هذا الصدد قال المهندس/ محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إننا فخورون بتعاوننا مع شركة ريدكون للتعمير والذى يؤكد على التزامنا بالتعاون مع كبرى الكيانات لتقديم جودة استثنائية لعملائنا في كافة مشروعاتنا. كما تعكس هذه الشراكة الثقة في رؤية الشركة والتزامها بالتميز بما ينعكس بشكل إيجابي على القطاع العقاري المصري، ويحقق مستهدفات الدولة نحو تنمية الساحل الشمالى الغربى".



وأضاف "العسال"، أن مشروع سولاري يتمتع بجودة عالمية ومرافق وخدمات متنوعة أبرزها منطقة تجارية على الطراز الإيطالي، وخدمات ترفيهية عديدة منها "كلوب هاوس" ومنشأت رياضية، إضافة إلى فندقين عالميين لزيادة حجم الطاقة الفندقية في مصر وتقديم تجربة متكاملة لعملائنا من خلال منتج عقاري مميز، يستقطب المصريين والسياح من مختلف دول العالم مما يحقق زيادة في عوائد الدولة من السياحة، فقد حقق مشروع سولاري بالفعل مبيعات ضخمة منذ إطلاقه من 11 شهر بإجمالي استثمارات 54 مليار جنيه وشهد إقبال متزايد من العملاء.



ومن جانبه قال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة مجموعة ريدكون للتعمير، "إننا سعداء بتعاوننا مع شركة بحجم مصر إيطاليا العقارية والتي تشاركنا نفس الرؤية الرامية إلى زيادة مساهمة النشاط العقاري في الناتج القومي وتقديم مشروعات بجودة عالمية للسوق المصري. فلدينا محفظة متنوعة من المشروعات منها 11 مشروع في الساحل الشمالي، مضيفًا أن القطاع العقاري وخاصة منطقة رأس الحكمة يحتاج إلى 3 أضعاف أعداد شركات المقاولات الموجودة في مصر حاليا لتنفيذ المشروعات الجديدة التي يعلن عنها باستمرار."



جدير بالذكر مشروع "سولاري رأس الحكمة" بالعديد من المزايا الفريدة بداية من موقع استراتيجي بالقرب من الطرق والمحاور الرئيسية مما يسهل الوصول إليه، وبالقرب من مدينة رأس الحكمة الجديدة، وشاطئ رملي بطول 1000 متر ليمنح السكان الاستمتاع بأفضل الشواطئ العالمية، ويقام المشروع بنظام المصاطب تصل إلى 7 مستويات، ليمنح وحداتها إطلالة بانورامية على مياه البحر، والتي تصل مساحتها إلى 100 ألف متر مربع علاوة على مساحات خضراء واسعة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية والمياه.



واستعانت "مصر إيطاليا" بكبرى الشركات العالمية لوضع المخطط العام لمشروع "سولاري" وتصميم الوحدات، وتعاقدت مع شركتي EDSA-وهي شركة معمارية أمريكية رائدة- وضعت تصميم المشروع ووحداته، وWhitespace Architects الهولندية المتخصصة في التصميم المعماري، لوضع تصميم للمشروع يوفر تجربة إيطالية فريدة سواء للراغبين في الإقامة والسياحة.



ونجحت شركة مصر إيطاليا العقارية في تحقيق تقدمًا في الأعمال الإنشائية حيث انتهت من أعمال الجسات وتسوية التربة في المنطقة المواجهة للشاطئ، وبدء أعمال التسوية الأولية للصفوف الأمامية للشاطئ تجاوزت 2 مليون متر مكعب، كما تم الانتهاء من أعمال حفر بئرين استكشافيين لسحب وتصريف المياه بعمق 80 و120 متر خاصين بأعمال التأسيس والإنشاءات بالمشروع، وإنشاء طريق مؤقت لتسهيل المرور من الطريق الساحلي حتى الشاطئ، وتعتزم الشركة تسليم أول وحدات المرحلة الأولى خلال 4 سنوات.