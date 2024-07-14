شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: تواجد شركات إماراتية فى القطاع ساهم فى تحقيق نجاحات كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 14 يوليو 2024 05:50 م

استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية مريم الكعبى سفيرة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين خاصة فى مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية.

وخلال اللقاء أكد بدوى أن العلاقات بين البلدين عريقة ومبنية على الأخوة والشراكة المثمرة وتاريخ طويل من النجاحات المشتركة ، مشيراً إلى أن تواجد شركات إماراتية عديدة تعمل فى مجال البترول والغاز فى مصر ساهم بشكل فعال فى تحقيق نجاحات كبيرة خاصة فى ظل الدعم الكبير والعلاقات الوطيدة بين القيادة السياسية للبلدين.

وأعرب الوزير عن تطلعه لتعميق التعاون بين قطاع البترول والشركات الإماراتية فى مجالات البحث والاستكشاف والتكرير والتعدين وتوفير التكنولوجيات المتطورة التى يمتلكها الجانب الإماراتى ، بالإضافة إلى استغلال البنية التحتية المتطورة وسعات التخزين التى تتمتع بها مصر والموقع الجغرافى المتميز فى مد الجسور للشركات الإماراتية نحو الغرب وأوروبا.

ومن جانبها أشارت السفيرة الإماراتية إلى الخبرات والامكانات الكبيرة التى يمتلكها قطاع البترول المصرى وفرص تبادل الخبرات وتكثيف الجهود المشتركة لتحقيق المزيد من النجاحات للبلدين ، وأكدت أن مصر مدرسة كبيرة ووجهة استثمارية جاذبة وأن الشركات الإماراتية تتطلع للاستثمار بقوة فى مجالات البترول والغاز والتعدين فى مصر.

وأضافت السفيرة أن التكامل الناجح بين البلدين ظهر جلياً خلال قمة المناخ Cop27 بمصر ومن بعدها قمة المناخ Cop28 بالإمارات والتى تعتبر تجربة مصرية إماراتية خالصة حيث أظهرت مدى توافق الرؤى بين البلدين.

ووجه المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية الدعوة للسفيرة الإماراتية لحضور منتدى مصر للتعدين والذى سيعقد يوم ١٦ يوليو الجارى وعلى مدار يومين.

حضر اللقاء المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمهندس سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس محمود ناجى وكيل الوزارة للنقل والتوزيع والدكتور محمد رضوان مدير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG.