شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول صور للأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات بمساحة 2000 فدان والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أول صور لزراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات على مساحة تبلغ نحو 2000 فدان، بخلاف مساحة 250 فدان في منطقة توشكى، وسط توقعات بإنتاجية متميزة هذا الموسم .

وبحسب المصادر تمت عملية الزراعة في الفترة من نهاية مايو إلى بداية يونيو، وأظهرت مؤشرات الزراعة بإشراف خبير زراعة الأقطان في المناطق الصحراوية الدكتور سعيد عبد التواب ، أن عملية الإنبات جيدة لكافة المساحة شرق العوينات.

وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسيق مع وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، استقرت على زراعة 2250 فدانا فقط الموسم الجارة بدلا من 5 آلاف فدان مستهدفة، حتى تتمكن شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس من تمويل المشروع، كما تم البدء فى استيراد حصادتين لتضاف إلي حصادتين فى الموقع للاسراع بحصاد وجنى الأقطان حتى لا تتأخر ومتوقع وصولها الفترة المقلبة.

وأشارت المصادر إنه تم الانتهاء من عملية الزراعة، حيث تم زراعة نحو 2000 فدان من الأقطان قصيرة التيلة في شرق العوينات إضافة إلى زراعة 250 فدانا في توشكى عن طريق شركة خاصة ، موضحة أن المستهدف الحصول على نحو 10 قنطار للفدان من زراعات الموسم الجارى؛ لتساهم في توفير الواردات من تلك النوعية من الأقطان ومن خاماتها وغزولها .

وتتضمن خطة الدولة زراعة 150 ألف فدان من القطن قصير التيلة شرق العوينات وفى توشكى وفي بعض مناطق الضبعة خلال السنوات المقبلة، ثم زيادتها لـ600 ألف فدان وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع البدء بزراعة 2250 فدان خلال العام الجارى من خلال شركة مصر لحليج وتجارة الأقطان التابعة للقابضة للقطن والغزل، واحدى الشركات الخاصة بالتنسيق مع وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتحت إشراف الدكتور سعيد عبد التواب، الخبير العالمى؛ لزراعة الأقطان في المناطق الصحراوية.



