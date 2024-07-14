شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تتلقى طلب قيد أسهم شركة مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة بالسوق الرئيسي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن قطاع القيد بالبورصة المصرية، ورود طلب قيد أسهم شركة مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم" بالسوق الرئيسي، وجاري استكمال المستندات لعرضها على لجنة القيد، برأس مال مصدر بقيمة 150 مليون جنيه بعدد أسهم 1.5 مليار سهم بقيمة اسمية 10 قروش.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.902 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 591.4 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75.9 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 94.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.17%، والعرب على 4.62%، واستحوذت المؤسسات على 17.13% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.86%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين الأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 43.3 مليون جنيه، 153 ألف جنيه، 12.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء 3.2 مليون جنيه، 35.6 مليون جنيه، 17.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 28042 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 34356 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 12123 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 6251 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 9045 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 2701 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 6419 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1724 نقطة.