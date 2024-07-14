شكرا لقرائتكم خبر عن 567 مليار جنيه التكلفة التقديرية للمرحلة الثانية من "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتنمية وتطوير القرى والمراكز الريفية، وتعد مبادرة حياة كريمة من أهم المبادرات التنموية التي تستهدف بالأساس تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري.

ويستهدف برنامج الحكومة الحالي استكمال هذه المبادرة المحورية للقرى المصرية ، و البدء في تنفيذ المرحلة الثانية والتي تبلغ التكلفة التقديرية لها 567 مليار جنيه لتنمية 1667 قرية في 52 مركزا في نطاق 20 محافظة، بإجمالي مستفيدين 21.4 مليون مواطن.

ويستحوذ قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب على حوالي 57% من تكلفة المرحلة الثانية، كما يستحوذ قطاع الصحة على حوالي 10%، كما تستهدف المرحلة الثانية رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي في الريف إلى 80%

ويهدف البرنامج استكمال مخطط تطوير محطات السكك الحديدية بمراكز المرحلة الأولى والثانية من مبادرة حياة كريمة التي تخدم القرى والمراكز

كما يهدف زيادة معدلات اتصال القرى بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والاتصال بالإنترنت وتحسين جودة خدمات الاتصالات.

وحرص برنامج الحكومة على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة

كما حث البرنامج على العمل من الاستفادة من التمويلات التنموية التي تقدمها شركاء مصر في التنمية للمساهمة في الإسراع من تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة لتعطيم العوائد التي تحققها المبادرة

المرحلة الأولى من حياة كريمة:

1- بلغت مخصصات المرحلة الأولى 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية فى 52 مركزًا في نطاق 20 محافظة بإجمالي مستفيدين 18 مليون مواطن

2- بلغ متوسط معد التنفيذ للمرحلة الأولى 83.4%، وقد بلغ نصيب محافظات الصعيد نحو ٦٨% من مخصصات المرحلة الأولى يستفيد منها ١١ مليون مواطن بنسبة ٦١% من إجمالي المستفيدين.



3- استحوذ قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب على نحو 50% من مخصصات المرحلة الأولى كما تستهدف المرحلة الأولى رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي إلى 90% ومع انتهاء هذه المرحلة تصل نسبة التغطية في كل الريف المصري إلى ٦60%