شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 14-7-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 14-7-2024.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والدولية للأسمدة والكيماويات.



البورصة تخسر 8 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.902 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 591.4 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75.9 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 94.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.17%، والعرب على 4.62%، واستحوذت المؤسسات على 17.13% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.86%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين الأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 43.3 مليون جنيه، 153 ألف جنيه، 12.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء 3.2 مليون جنيه، 35.6 مليون جنيه، 17.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 28042 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 34356 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 12123 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 6251 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 9045 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 2701 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 6419 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1724 نقطة.

وصعدت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.375 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.14%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 7.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.73%.

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.26%.

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 2.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 8.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.99%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 0.951 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.

- بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 2.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.53%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.307 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.06%.

- جي بي كوربوريشن بسعر إغلاق 13.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.05%.

- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بسعر إغلاق 58.600 بنسبة تراجع بلغت 3.93%.