شكرا لقرائتكم خبر عن 492 مليون دولار صادرات مصر لليبيا بالربع الأول من 2024.. الصدارة مواد البناء والان مع تفاصيل الخبر

حققت الصادرات المصرية إلي ليبيا ارتفاعا ملحوظا في الربع الأول من العام الجاري 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023، حيث رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول إجمالي الصادرات المصرية إلى ليبيا نحو 492 مليون و38 ألف دولار في الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعا من 354 مليون و678 ألف دولار في نفس الفترة من العام السابق 2023، بزيادة بلغت نحو 137 مليون و360 ألف دولار.

ورصدت البيانات التي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منها، قائمة أهم السلع التي صدرتها مصر إلى ليبيا خلال تلك الفترة، وعلى رأسها أصناف آخر مصنوعة من الرخام وبلغت قيمتها 42 مليون و94 ألف دولار، يليها زيوت نفط آخر وزيوت آخر متحصل عليها بقيمة بلغت 28 مليون و315 ألف دولار.

وتضمنت قائمة الصادرات المصرية إلى ليبيا الأسمنت البورتلاندى بقيمة بلغت 21 مليون و311 ألف دولار، ثم صادرات الدهانات بقيمة 15 مليون و442 ألف دولار، بالإضافة إلى الخضر الطازجة أو المبردة بقيمة 13 مليون و940 ألف دولار، وأيضا ملابس بقيمة 9 ملايين و120 ألف دولار.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن صادرات مصر إلى ليبيا كانت الأعلى بين الصادرات إلى السوق العربية المشتركة خلال الفترة المذكورة، والتي بلغت مليار و54 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعا من 872 مليون و691 ألف دولار في الربع المناظر له العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 182 مليون و164 ألف دولار.



وحلت العراق في المركز الثاني واستقبلت صادرات مصرية بقيمة 194 مليون و72 ألف دولار بالربع الأول من العام الجاري، مقابل 167 مليون و884 ألف دولار في الربع السابق له عام 2023، بزيادة بلغت نحو 26 مليون و188 ألف دولار، بينما استقبلت الأردن صادرات بقيمة بلغت 211 مليون و191 ألف دولار في الربع الأول من العام الجارى، مقابل 172 مليون و373 ألف دولار في الربع السابق من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت 38 مليون و818 ألف دولار، وأخيرا الصادرات إلى سوريا وسجلت نحو 71 مليون و518 ألف دولار بالربع الأول من عام 2024، مقابل 69 مليون و952 ألف دولار بالربع المناظر عام 2023، بزيادة بلغت مليون و566 ألف دولار.