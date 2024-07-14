295 مليون ريال مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي

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وأوضحت الهيئة أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ 295 مليون ريال، لصافي كمية مستلمة 175.7 ألف طن، وذلك لعدد 792 مزارعا.
يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارا من 12 شوال 1445هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 552 ألف طن لـ (2,751) مزارعا.
ويأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين لمدة (خمس) سنوات بما لا يتجاوز مليونا ونصف المليون طن لكل عام.
صرف مستحقات الدفعة الأولى:
- إجمالي الإيداع في حسابات المزارعين 295,177,176 ريال.
- الكمية المستلمة من المزارعين 175,703 أطنان.
- عدد المزارعين الذين وردوا 792 مزارعا.
- بدء استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي 12 شوال 1445هـ.
- إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى الآن 552,535 طنا.
- إجمالي عدد المزارعين الذين وردوا 2,751 مزارعا.
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