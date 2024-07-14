شكرا لقرائتكم خبر أمانة اللجان الزكوية تطلق تطبيقها الجديد لإدارة الدعاوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية تطبيقها الجديد النظام الالكتروني لإدارة الدعاوى «GSTC» على الهواتف الذكية؛ وذلك ضمن مساعيها المستمرة في تبني أعلى معايير الجودة والكفاءة لتيسير تجربة المتعاملين وتقديم خدمات تقنية واعدة.

وتأتي هذه الخطوة امتدادا للتميز الرقمي الذي تشهده الأمانة العامة في توظيف الحلول الرقمية لتسهل إجراءات التقاضي لأطراف الدعوى، حيث يتضمن التطبيق عددا من الخدمات التي تتيح للمتعاملين الاستفادة منها ومتابعتها بشكل ذاتي وسريع عبر استخدام وسائل رقمية متقدمة تعكس التطور التقني للسعودية في ظل رؤيتها 2030م، ومن أبرز هذه الخدمات: رفع دعوى جديدة، طلب ترك دعوى، إضافة أو تعديل وكيل أو ممثل نظامي، متابعة مراحل سير الدعوى، الاطلاع على القرار.

ويأتي التطبيق مساندا للبوابة الالكترونية للأمانة العامة، التي تسهل على أطراف الدعوى الوصول لكل الخدمات وإدارة الدعاوى رقميا من أي مكان وفي كل وقت.

ودعت الأمانة العامة عموم المتعاملين معها إلى الاستفادة من الخدمات التي يوفرها التطبيق عبر الهواتف الذكية لكل من نظام iOS ونظام Android.