شكرا لقرائتكم خبر تنفيذ 14 مشروعا مائيا وبيئيا في القصيم بـ 561 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشمالي تنفيذ 14 مشروعا مائيا وبيئيا في منطقة القصيم، بتكلفة إجمالية تجاوزت 561 مليون ريال؛ وذلك لزيادة نسب التغطية بالخدمات المائية والبيئية، وتحسين جودتها، ومواكبة الطلب المتزايد عليها.

وأوضحت أن المشروعات البيئية التي شرعت في تنفيذها بمنطقة القصيم تضمنت 7 مشروعات بقيمة إجمالية قاربت 283 مليون ريال، وبأطوال خطوط وشبكات صرف صحي تجاوزت 329 ألف مترطولي، إضافة إلى إنشاء محطة رفع بسعة تبلغ 1,350 م3 في اليوم.

وبينت الشركة أن المشاريع المائية التي بدأت تنفيذها بالقصيم تضمنت أيضا 7 مشروعات بقيمة إجمالية تجاوزت 278 مليون ريال، وبأطوال شبكات وخطوط تجاوزت 833 ألف مترطولي، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة الطرق المائية لخطوط آبار المخرم وأم حزم.

وأكدت أن هذه المشروعات تأتي ضمن أهدافها واستراتيجياتها التي تضمنت التوسع في تقديم الخدمات المائية والبيئية، ومواكبة النمو المتزايد على طلب الخدمات، إضافة إلى الارتقاء بجودة الحياة، وخدماتها المقدمة للسكان وفق رؤية المملكة 2030.

المشاريع المائية:

7 مشروعات.

278 مليون ريال القيمة الإجمالية.

833 ألف متر أطوال خطوط وشبكات مياه.

تنفيذ منظومة الطرق المائية لخطوط آبار المخرم وأم حزم.

7 مشروعات.

283 مليون ريال القيمة الإجمالية.

329 ألف متر أطوال خطوط وشبكات صرف.

1,350 م3 في اليوم سعة محطة الرفع.

المشروعات البيئية: