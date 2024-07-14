6 آلاف عقد استثماري في مدن ومحافظات الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت أمانة المنطقة الشرقية خلال الفترة الماضية أكثر من 6 آلاف عقد استثماري في مجال الاستثمارات وتنمية الإيرادات، في مدن ومحافظات المنطقة، والتي تسهم في توفير عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية ودعم الحراك الاقتصادي والنهضة التنموية بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت الأمانة، أن توقيع هذه العقود يأتي بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، مبينة أن أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، أطلق مطلع العام الحالي 18 مشروعا تنمويا واستثماريا بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليار ريال لتدعم عناصر جودة الحياة بالمنطقة.

وأكدت أمانة الشرقية سعيها إلى تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، وإشراك القطاع الخاص بالتنمية لتحقيق رؤية المملكة 2030 في تطوير الخدمات واقتصاديات المدن، بإحداث قفزة رقمية ونوعية، وكمية بالمشاريع والخدمات الاستثمارية النوعية والمميزة، خلال إطلاق مجموعة كبيرة ومتنوعة من المشاريع والعقود والاتفاقيات والفرص الاستثمارية والتنموية بمختلف مدن ومحافظات المنطقة.

وأبانت أن مدينة الدمام استحوذت على معظم المشاريع والعقود والفرص والاتفاقيات الاستثمارية، والتي يأتي أبرزها: استثمار مركز الملك عبدالله الحضاري، وتطوير كورنيش الدمام، وجزيرة المرجان، ومشروع للأنشطة البحرية، ومشروع بالتعاون مع شركة الترفيه (سفن) التابع لصندوق الاستثمارات، وفرصة استثمارية بمجال حقوق التسمية والرعاية بكورنيش الدمام، ومشاريع تطوير البنية التحتية والمخططات بالدمام، ومجموعة من المخططات الصناعية والخدمية والمرادم ومصانع التدوير بالاتفاق مع شركة (سرك) التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى عدد من المشاريع في المنتجعات والنقل والتاكسي البحري لربط مدن ومحافظات المنطقة الشرقية والمرافئ والمراسي البحرية، والتي ستحدث نقلة نوعية ومميزة في خدمات الترفيه والسياحة والأنشطة البحرية والبنية التحتية وسلامة البيئة والصناعة، مما يدعم عناصر جودة الحياة.

أبرز المشاريع في مدينة الدمام