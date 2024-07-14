المركزي السعودي يطلق منصة الخدمات المصرفية الحكومية «نقد»

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وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار استراتيجية البنك المركزي لتقديم الخدمات المصرفية للجهات الحكومية ودعم التطور الرقمي، حيث ستسهم في رقمنة خدمات العمليات المالية للجهات الحكومية على حساباتها لدى البنك المركزي السعودي، تحت منصة رقمية موحدة وآمنة، وأيضا تسهيل الوصول إلى معلومات حساباتها على مدار الساعة، وإدارة هذه الحسابات، إلى جانب المتابعة الفورية للعمليات التي نفذت من حسابات الجهات الحكومية وإليها.
وتستهدف المنصة تقديم خدمات مصرفية الكترونية تدعم التعاملات المالية الحكومية، بما يعزز من تجربة المستخدمين ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية في التعاملات المالية باستخدام أحدث التقنيات، والإسهام في تقليل الوقت المستغرق لتنفيذ الإجراءات المصرفية الحكومية.
مزايا منصة الخدمات المصرفية الحكومية «نقد»
- تتيح وصول الجهات الحكومية لحساباتها لدى البنك المركزي بسهولة.
- تتيح إجراء العمليات المالية للجهات الحكومية بمنصة رقمية آمنة.
- تسهم في رقمنة خدمات العمليات المالية للجهات الحكومية.
- تسهيل وصول الجهات الحكومية إلى معلومات حساباتها على مدار الساعة.
- تسهل إدارة الحسابات، والمتابعة الفورية للعمليات التي نفذت.
- تعزز من تجربة المستخدمين ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية.
- تقليل الوقت المستغرق لتنفيذ الإجراءات المصرفية الحكومية.
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