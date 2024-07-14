شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يسجل أسوأ أداء بين عملات دول مجموعة العشر والان نبدء بالتفاصيل

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الجنيه الإسترليني

الدمام - شريف احمد - سجل الين الياباني أسوأ أداء بين عملات دول مجموعة العشر خلال العام الحالي حتى الآن، حيث سجل انخفضا بنسبة 10.64% مقابل الدولار الأمريكي، ويجرى تداوله عند 157.83 مقابل الدولار.وكان أداء الين الياباني أقل من أداء مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة 13.66 نقطة مئوية.وقالت وكالة بلومبرج للأنباء أن العملات الأخرى ذات الأداء الضعيف بين عملات مجموعة العشر جاءت كما يلي: الفرنك السويسري، سجل انخفاضا بنسبة 5.93% مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام حتى الآن.وسجلت الكرونة النرويجية انخفاضا بنسبة 4.89% أمام الدولار، وسجل الدولار الأسترالي انخفاضا بنسبة 0.41%.أمام الدولار، كما سجل اليورو انخفاضا بنسبة 1.20%مقابل الدولار.وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن أفضل العملات آداء كان الجنيه الإسترليني حيث سجل ارتفاعا بنسبة 2.02% مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام حتى الآن.