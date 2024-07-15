شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 14-7-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 14-7-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.902 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والدولية للأسمدة والكيماويات.

البورصة تخسر 8 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.902 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 591.4 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75.9 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 94.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.17%، والعرب على 4.62%، واستحوذت المؤسسات على 17.13% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.86%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين الأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 43.3 مليون جنيه، 153 ألف جنيه، 12.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء 3.2 مليون جنيه، 35.6 مليون جنيه، 17.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 28042 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 34356 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 12123 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 6251 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 9045 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 2701 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 6419 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1724 نقطة.

وصعدت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبالم هيلز للتعمير، وأيه كابيتال القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي، إذ اشترت الأولى 400 ألف سهم، والثانية 460 ألف سهم، والثالثة 49 ألف سهم، والرابعة 6 ملايين سهم، والخامسة 150 ألف سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، ومطاحن مصر الوسطى، والعالمية للاستثمار والتنمية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 22 ألف سهم، 500 سهم، 450 سهم، 100 ألف سهم، 2100 سهم، 2000 سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، ومصر للفنادق، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 190 ألف سهم، 1397 سهمًا، 2000 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 200 ألف سهم، فيما باع مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك عدد 84.5 ألف سهم.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والمجموعة المصرية العقارية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 480 ألف سهم، 950 ألف سهم، 3898 سهم، 77.4 ألف سهم، 330 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، شراء المتوكل علي الله جمعة محمد عدد 723.1 ألف سهم بسعر 1.5685 جنيه بقيمة إجمالية 1.1 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 11.6162% إلى 12.372%، ونفذت الصفقة من خلال شركة النعيم لتداول الأوراق المالية.

مدينة مصر

أعلنت شركة مدينة مصر، عن توقيع اتفاقية تطوير مشروع جديد في مدينة هليوبوليس الجديدة بالشراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على مساحة 491 فدان، ويبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة للمشروع 194.7 مليار جنيه خلال 12 عامًا، وتقدر نسبة إيرادات مدينة مصر من المشروع 63.5%، وسددت الشركة دفعة التعاقد المتفق عليها عند توقيع العقد بقيمة 1.1 مليار جنيه.

السويدي إليكتريك

أعلنت شركة السويدي إليكتريك، عن توقيع شركتها الشقيقة السويدي للكابلات قطر، عقد لصالح المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، يشمل نطاق أعمال العقد الهندسة والمشتريات والبناء بما في ذلك توريد وتركيب كابلات الطاقة 132 كيلو فولت للمشاريع الاستراتيجية على مدى ثلاث سنوات بقيمة تتجاوز مليار ريال قطري.

نتائج الأعمال

أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة، عن تحقيق إيرادات بلغت 1.148 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 2024 مقابل 718.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 613 مليون جنيه مقارنة مع 344.7 مليون جنيه.

أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، صافي مبيعات إنتاج تام بلغ 1.9 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 إلى 31 مايو عام 2024 مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 22%، وبلغ صافي أرباح 272.2 مليون جنيه مقارنة مع 148.9 مليون جنيه بنسبة نمو 80.3%.