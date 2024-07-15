شكرا لقرائتكم خبر منتدى القوقاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منتدى القوقاز للاستثمار 2024، انطلق أمس بمدينة غروزني عاصمة جمهورية الشيشان، ويستمر على مدار 3 أيام، بمشاركة أكثر من 2000 شخصية، و300 متحدث من 33 دولة.

ويتضمن جدول أعمال المنتدى جلسات عمل ومحادثات مفتوحة واجتماعات.

وناقش برنامج أعمال المنتدى في يومه الأول المزايا التنافسية للقوقاز وتطوير التعاون الدولي مع الشركاء في أوراسيا، ودعم النظم الإيكولوجية المبتكرة وإنشاء جسر تكنولوجي بين روسيا ودول الشرق الأوسط، فيما خصصت جلسات اليوم الثاني لقضايا تطوير البنية التحتية للنقل في جنوب روسيا، والمناطق الاقتصادية الخاصة للمستثمرين.

وسيعقد المشاركون في اليوم الثالث للمنتدى، اجتماعا مفتوحا لفريق الخبراء حول موضوع «السياحة» لمناقشة مجالات تحويل مناخ الأعمال في السياحة.