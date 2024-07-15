منتدى القوقاز

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ويتضمن جدول أعمال المنتدى جلسات عمل ومحادثات مفتوحة واجتماعات.
وناقش برنامج أعمال المنتدى في يومه الأول المزايا التنافسية للقوقاز وتطوير التعاون الدولي مع الشركاء في أوراسيا، ودعم النظم الإيكولوجية المبتكرة وإنشاء جسر تكنولوجي بين روسيا ودول الشرق الأوسط، فيما خصصت جلسات اليوم الثاني لقضايا تطوير البنية التحتية للنقل في جنوب روسيا، والمناطق الاقتصادية الخاصة للمستثمرين.
وسيعقد المشاركون في اليوم الثالث للمنتدى، اجتماعا مفتوحا لفريق الخبراء حول موضوع «السياحة» لمناقشة مجالات تحويل مناخ الأعمال في السياحة.
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