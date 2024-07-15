«أعمال» تمكن 800 مستفيد في سوق العمل خلال الربع الثاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكنت جمعية أعمال للتنمية الأسرية 800 مستفيد في سوق العمل خلال الربع الثاني من عام 2024.

وأشارت إحصائية صدرت عن الجمعية، تناولت فها إنجازاتها من مطلع أبريل إلى نهاية يونيو، إلى تنفيذ الجمعية لورش تدريبية مهنية وحرفية متنوعة، تهدف لتأهيل وتدريب الطاقات الشابة، وتمكينهم بسوق العمل، حيث استفاد من هذه الورش 272 مستفيدة في برنامج التدريب الحرفي، و321 مستفيدة في برنامج التأهيل لسوق العمل في مراكز التدريب التابعة لجمعية أعمال، علاوة على ذلك فقد استفادت 89 فتاة من برامج حاضنات أعمال التي اشتملت على حاضنة «توري» لصناعة وابتكار الحلويات لتلبية متطلبات السوق وتمكين الأسر المنتجة في سوق العمل.

وقدمت الجمعية العديد من البرامج والخدمات للمستفيدين، حيث شهدت نشاطا مكثفا في برامج الجمعية وتنوع الخدمات؛ بهدف نقل المستفيدين من الرعوية إلى التنموية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، ورفع نسبة الناتج المحلي.

ودعمت الجمعية من مطلع أبريل إلى نهاية يونيو، 130 مستفيدا ومستفيدة بمبلغ 2.57 مليون ريال ضمن شراكتها الاستراتيجية مع بنك التنمية الاجتماعية، في مشروع تمويل الأسر المنتجة الذي يهدف لتقديم القروض الحسنة لأصحاب المشاريع متناهية الصغر في مجالات إنتاج المواد الغذائية والعناية الشخصية وغيرها من الأنشطة الملائمة لطبيعة المستفيدين من المشروع، وأظهرت الإحصائية استفادة 21 أسرة في 18 منفذا ضمن مشروع منافذ البيع الدائمة، الذي يعنى بتوفير منافذ بيع دائمة للأسر المنتجة لتقديم خدمة بيع وجبات الإفطار والغداء بأيد سعودية ذات جودة عالية، وبأسعار منافسة لموظفي الجهات الشريكة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وأفادت بأنه تم تنفيذ حاضنة «نسيج» وهو معمل متكامل مجهز بآلات مستلزمات الخياطة، وكذلك حاضنة «مطبخ سحابة» ومبادرة «ميسور» للاستفادة من جمع الفائض من المنازل والشركات وإعادة تدويرها.

تمكين 812 مستفيد