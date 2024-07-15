شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسئلة شائعة عن منصة مصر الرقمية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت منصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمي لتوفير الوقت والمجهود لصالح المواطنين، وتضم المنصة حاليًا أكثر من 170 خدمة في مختلف القطاعات، وبلغ عدد المسجلين على المنصة أكثر من 8 مليون مواطن قاموا بإجراء أكثر من 45 مليون معاملة.. إليك أسئلة وأجوبتها

ما هي طريقة للوصول للخدمات؟

يمكنك البحث عن الخدمة المطلوبة باستخدام خاصية البحث الموجودة دائمًا على اليسار أعلى الموقع.يوجد خدمات مقترحة فى الصفحة الرئيسية يتم اقتراحها عليك بناءً على استخدامك للموقع.إن لم تجد الخدمة المطلوبة عن طريق الطرق السابقة، استخدم دليل الخدمات وتصفّح حسب الفئة.

كم يستغرق من الوقت لاستكمال الخدمة؟

قد تختلف الخدمة عن غيرها ولكن يتم توضيح الوقت فى خلال نهاية الخطوات لكل خدمة.يوجد خدمة مجانية لإرسال الرسائل النصية أو الإشعارات من خلال التطبيق عند استكمال الطلب.

هل يوجد على الموقع خاصية بحث؟

نعم، خاصية البحث موجودة في القائمة في الجزء الأعلى على اليسار من كل صفحة.

ما هي اللغات المتوفرة على المنصة؟

تقدم هذه البوابة الخدمات باللغتين العربية والإنجليزية، ولكن اللغة العربية هى المتاحة فقط الآن.

هل يمكن للعميل سداد غرامات أو فواتير عبر المنصة الرقمية؟

سيتم إتاحة تسديد كافة الفواتير والغرامات والمستحقات خلال الفترة القادمة ولكن حالياً يمكنك تسديد التالي: غرامات الرخص.