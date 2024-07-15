شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن أول مشروع لقلعة صناعة الملابس والمنسوجات بالقنطرة غرب والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وضع حجر أساس وتسليم الأرض لمشروع شركة زيجيانج هنجشنج الصينية لصباغة وتجهيز وطباعة الأقمشة والملابس، وهو أول مشروع بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، وهو ما يفتح الباب لمزيد من مشروعات النسيج الجديدة في ظل جهود الدولة لتوطين هذه الصناعة.



وليد جمال الدين خلال اللقاء

ويعرض ”الخليج 365” أهم المعلومات الخاصة بالمشروع الجديدة ومستقبل هذه الصناعة وفقا لما يلي:

يقع المصنع الجديد على مساحة 200 ألف متر مربع على مرحلتين، بواقع 100 ألف متر مربع لكل مرحلة.

يعد المشروع الأول بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التي تستهدف المنطقة الاقتصادية تحويلها لقلعة صناعة الملابس والمنسوجات في مصر.

نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب نحو 15 شركة حتى الآن مهتمة بالاستثمار في منطقة القنطرة غرب، منها 6 شركات وقعت عقودًا نهائية لمشروعاتها، وشركتين بصدد توقيع العقود النهائية لهما.

تتيح هذه المشروعات فور تنفيذها نحو 18 ألف فرصة عمل.

تحقق هذه المشروعات الاستدامة الاقتصادية لمنطقة القنطرة غرب، حيث مستهدف تصدير 80% من إنتاج هذه الشركات للأسواق العالمية مما يحقق رؤية الدولة المصرية في تنمية الصادرات.

من المخطط أن يبدأ إنتاج أولى مراحله في النصف الأول من عام 2026.

تعتمد الشركة على العمالة المصرية المدربة بشكل أساسي داخل المشروع، وتستهدف تحقيق مبيعات سنوية بقيمة 300 مليون دولار.