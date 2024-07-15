شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على هرم اللاهون بالفيوم.. أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الملك سنوسرت الثاني من عصر الأسرة الثانية عشر ببناء هرم اللاهون بالفيوم. حيث بني الهرم بالطوب اللبن، فوق مرتفع طبيعي من الصخر، ثم تم كساء المبنى بالحجر الجيري الذي اندثر مع مرور الزمن، وقد كان للهرم مدخلين من الجهة الجنوبية عن طريق بئرين خارج الهرم نفسه. تم بناء معبد الوادي أمام منتصف واجهة الهرم الشرقية.

كما عُثر على هرم صغير مشيد من الطوب اللبن ربما خُصص لإحدى زوجاته، وفي الجهات الجنوبية والشرقية والغربية للهرم يوجد آثار لأكثر من 40 شجرة كانت مزروعة حوله، كما عثر على العديد من الآثار حول الهرم، من بينها مقبرة الأميرة سات حتحور إيونت، مقبرة مهندس الهرم إنبي، مصاطب لمقابر أفراد الأسرة المالكة، بالإضافة إلى جبانة ومدينة عمال اللاهون.

أسعار تذاكر الزيارة:

للمصرى: 10 جنيها.

للطالب المصرى: 5 جنيهات.

للأجنبى: 150 جنيه.

للطالب الأجنبى: 75 جنيها.

مواعيد الزيارة:

من 8 صباحًا حتى 5 مساءً.