شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار ملحوظ.. أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة القصابين بالغرفة التجارية في القاهرة، ثبات أسعار اللحوم في الأسواق بجميع أنواعها خلال تعاملات اليوم عند نفس مستويات الأسبوع الماضي دون تحرك يذكر

وأشارت الشعبة في تقرير الأسعار الصادر من وحدة البحوث إلي أن سعر اللحوم"العجالي " يواصل استقراره بين 320 و 420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات المختلفة إذ يختلف السعر من محافظة إلي أخرى.

وتسجل اللحوم في بعض المنافذ بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى أسعار متفاوتة وبلغ الكيلو و 290 إلي 300 جنيه في منافذ أمان ويصل إلي 320 جنيهات وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها ، بحسب بيانات شعبة القصابين.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.