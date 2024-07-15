شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم برامج التدريب التي نفذتها مبادرة ابدأ خلال المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

بدأت المرحلة الأولي من مبادرة "ابدأ حياة" بمحافظة سوهاج يوم 21 أكتوبر 2022، بالتعاون مع "حياة كريمة" ووزارة "الإنتاج الحربي" والتي تضمنت برنامج تدريبي مهني متكامل للشباب في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة، حيث تم تدريب الشباب داخل سيارة التدريب التابعة لوزارة الإنتاج الحربى على مجموعة من الحرف المختلفة مثل تصليح الأجهزة المنزلية، واللحام والألوميتال والمهن الحرفية الأخرى، بالإضافة إلى عقد محاضرات توعوية وتثقيفية. علاوة على وجود برنامج رياضي وترفيهي شامل، وورش ثقافية حول العديد من الموضوعات مثل تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان، وغيرها.

جاء ذلك بمشاركة فعالة من محافظة سوهاج والتي قدمت كافة سبل الدعم والتسهيلات لتقديم التدريب الخاص بتأهيل العمالة المصرية طبقا لاحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية.

وأعلنت مبادرة "ابدأ" بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" ووزارة الإنتاج الحربي ومحافظة "الدقهلية" عن بدء فعاليات الدورة الثانية من التدريب المهني والتثقيفي لمجموعة من الشباب من خلال عقد عدد من ورش العمل ومحاضرات توعوية وتثقيفية توفر لهم فرص عمل لائقة تؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة.

كما وقعت شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات وشركة "بيكو للمعدات الثقيلة"برتوكول تعاون مع "الجهاز المركزي للتعمير" التابع لوزارة الإسكان لوضع السياسات والخطط الاستراتيجية لتوفير وإتاحة مراكز التدريب الحرفي، والتخصصي لتأهيل وتدريب الشباب على حرف التشييد والبناء المتعددة، بالإضافة لتدريبهم على قيادة وتشغيل، وصيانة المعدات الثقيلة المختلفة، لتنمية وتطوير قطاع التشييد والبناء، وتوفير العديد من فرص العمل.

وقد انطلقت مبادرة "ابدأ حياة" في محافظة الغربية ببرنامج تدريبي يهدف إلى تدريب 30 سيدة من سيدات قرية "كفر الزيتون" -أحدى قرى حياة كريمة- في مجال الخياطة والتفصيل في مشاغل قريتي "نهطاي" و"تفهنا العزب" في مركز "زفتى".

وذلك بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" ومحافظة الغربية. كما يتضمن البرنامج التدريبي عددًا من الفعاليات التي تستهدف رفع الوعي والتثقيف لدى الفئات المستهدفة في قرى حياة كريمة، بالإضافة إلى برنامج للتدريب على مهارات التسويق وريادة الأعمال ضمن خطة تحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة .