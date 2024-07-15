شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن في مصر اليوم الاثنين.. أسعار الفراخ البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

شهدت بورصة الدواجن في مصر استقرار أسعار الفراخ عند مستويات 65 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين 75 إلي 80 جنيها للكيلو تقريباً مقابل مستويات وصلت إلي 90 جنيها للمستهلكين

وحول تطورات أسعار البيض في الأسواق فقدت شهدت استقرار ملحوظ وسجل سعر الكرتونة 142 جنيها للأبيض و 137 جنيها للبيض البلدي و 147 للبيض الأحمر.

وكانت أسعار الفراخ البيضاء قد بدأت تشهد هبوط ملحوظ في المزارع من مستويات 90 إلي 85 جنيها ثم إلي 75 وصولا إلي 65 جنيها مما يشير إلي هبوط في الطلب الفعلي على الدواجن البيضاء في مصر .