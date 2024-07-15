شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت أم القرى»: الأثر المالي لتعديل أسعار الوقود ينخفض إلى 9 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت ام القرى انضمامها إلى برنامج تنافسية القطاع الصناعي من خلال توقيع اتفاقية تتضمن تقديم عدة حلول تساعد في رفع كفاءة ونوع مصادر الطاقة المستخدمة في المنشآت الصناعية.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن البرنامج يسهم في خفض تكاليف الإنتاج في الشركة. وعليه فإن الأثر المالي على ارتفاع تكلفة الإنتاج سينخفض ليصبح 9% بدلاً من 11% والذي أعلن عنه سابقا كنتيجة لتوقيع الاتفاقية.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 16-07-1445هـ الموافق 28-01-2024م استلامها إشعاراً بتعديل سعر الوقود المستخدم في الإنتاج.

وأفادت بأنها ستعمل خلال الفترة القادمة على بحث سبل إضافية لرفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف.

وأشارت إلى أن الأثر المالي سيكون ابتداءً من 01-01-2024م.