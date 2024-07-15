شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «الكيميائية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الكيميائية السعودية القابضة فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والتي ستبدأ من تاريخ 1-1-2025 ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح يبدأ من اليوم، فيما ينتهي في 15 أغسطس المقبل.
وسيكون الترشح وفقاً للأحكام الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وسياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة للشركة الكيميائية السعودية القابضة المعتمدة من الجمعية العامة.
وتشمل الشروط:
1- الالتزام بسياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة للشركة و المعتمدة من الجمعية العامة.
2- تقديم خطاب للجنة الترشيحات والمكآفات بالشركة موقع من المرشح يبدي فيه رغبته في الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
3- تقديم نموذج رقم (1) "السيرة الذاتية" الصادر من هيئة السوق المالية باللغة العربية والإنجليزية متضمن كامل البيانات المطلوبة.
4- تقديم نسخة موقعة من نمـوذج رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية متضمن كامل البيانات المطلوبة.
5- إرفاق صورة واضحة من الهوية الوطنية (سارية المفعول) للأفراد وسجل الأسرة ورقم الإقامة وجواز السفر لغير السعوديين.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح يبدأ من اليوم، فيما ينتهي في 15 أغسطس المقبل.
وسيكون الترشح وفقاً للأحكام الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وسياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة للشركة الكيميائية السعودية القابضة المعتمدة من الجمعية العامة.
وتشمل الشروط:
1- الالتزام بسياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة للشركة و المعتمدة من الجمعية العامة.
2- تقديم خطاب للجنة الترشيحات والمكآفات بالشركة موقع من المرشح يبدي فيه رغبته في الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
3- تقديم نموذج رقم (1) "السيرة الذاتية" الصادر من هيئة السوق المالية باللغة العربية والإنجليزية متضمن كامل البيانات المطلوبة.
4- تقديم نسخة موقعة من نمـوذج رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية متضمن كامل البيانات المطلوبة.
5- إرفاق صورة واضحة من الهوية الوطنية (سارية المفعول) للأفراد وسجل الأسرة ورقم الإقامة وجواز السفر لغير السعوديين.