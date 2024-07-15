شكرا لقرائتكم خبر عن «شور» توقع عقدا مع «إنفاذ» بقيمة 52 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة شور العالمية للتقنية، أمس، عقد مشروع تطوير المنصة الرقمية لمركز الإسناد والتصفية “إنفاذ".
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 51.993 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أن العقد يشمل: تقديم الدعم التقني لمركز الإسناد والتصفية للمساعدة في تسريع وأتمتة إجراءات التصفية منظومة التركات والعمل على تحسين بعض الخدمات الحالية.
وأشارت إلى أن العقد يشمل: ضمان عمل الأنظمة والبرامج المستخدمة بالمركز بالشكل الصحيح ودون توقف على مدار الساعة للمستفيدين من الخدمات التي يقدمها المركز.
وأوضحت أن مدة العقد 3 سنوات، ومن المتوقع ان يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة خلال الأعوام 2024م و2025م و2026م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 51.993 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أن العقد يشمل: تقديم الدعم التقني لمركز الإسناد والتصفية للمساعدة في تسريع وأتمتة إجراءات التصفية منظومة التركات والعمل على تحسين بعض الخدمات الحالية.
وأشارت إلى أن العقد يشمل: ضمان عمل الأنظمة والبرامج المستخدمة بالمركز بالشكل الصحيح ودون توقف على مدار الساعة للمستفيدين من الخدمات التي يقدمها المركز.
وأوضحت أن مدة العقد 3 سنوات، ومن المتوقع ان يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة خلال الأعوام 2024م و2025م و2026م.