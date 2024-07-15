الاقتصاد

«شور» توقع عقدا مع «إنفاذ» بقيمة 52 مليون ريال

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «شور» توقع عقدا مع «إنفاذ» بقيمة 52 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة شور العالمية للتقنية، أمس، عقد مشروع تطوير المنصة الرقمية لمركز الإسناد والتصفية “إنفاذ".
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة العقد تقدر بنحو 51.993 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أن العقد يشمل: تقديم الدعم التقني لمركز الإسناد والتصفية للمساعدة في تسريع وأتمتة إجراءات التصفية منظومة التركات والعمل على تحسين بعض الخدمات الحالية.
وأشارت إلى أن العقد يشمل: ضمان عمل الأنظمة والبرامج المستخدمة بالمركز بالشكل الصحيح ودون توقف على مدار الساعة للمستفيدين من الخدمات التي يقدمها المركز.
وأوضحت أن مدة العقد 3 سنوات، ومن المتوقع ان يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة خلال الأعوام 2024م و2025م و2026م.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا