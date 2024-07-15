شكرا لقرائتكم خبر عن «الأفق التعليمية» توقع عقدا مع «تطوير المباني» لإنشاء مجمع تعليمي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الأفق التعليمية عقد إيجار مع شركة تطوير المباني، لاستثمار أرض في حي ظهرة لبن بمدينة الرياض، بإنشاء وتشغيل مجمع تعليمي بمسمى مدارس الأفق العالمية تابعة لشركة الأفق.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 27 يونيو الماضي، تلقيها إشعار ترسية عقد إيجار لاستثمار أرض في حي ظهرة لبن بمدينة الرياض من شركة تطوير المباني.
ويأتي هذا الاستثمار ضمن استراتيجية الشركة التي تهدف إلى التوسع ونمو قاعدة الطلاب وذلك لتحقيق النمو والعوائد التي تحقق استراتيجية الشركة.
وتبلغ قيمة العقد نحو 1.314 مليون ريال، سنويا، وتزيد نسبة الأجرة السنوية كل خمس سنوات تعاقدية بنسبة مقدارها 10%.
وتصل القيمة الإيجارية للعقد طيلة مدته مبلغ نحو 33.637 مليون ريال (بدون ضريبة القيمة المضافة).
وأوضحت أن العقد يتضمن استئجار أرض في حي ظهرة لبن بمدينة الرياض بمساحة 13,010.4 م2 لإنشاء وتشغيل مجمع تعليمي وذلك لمدة 23 سنة ميلادية من تاريخ توقيع العقد .
وتتضمن مدة العقد فترة سماح لمدة سنتين لا يترتب عليها أي قيمة إيجارية، ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذا العقد عند اكتمال المشروع وتشغيله.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 27 يونيو الماضي، تلقيها إشعار ترسية عقد إيجار لاستثمار أرض في حي ظهرة لبن بمدينة الرياض من شركة تطوير المباني.
أخبار متعلقة
«شور» توقع عقدا مع «إنفاذ» بقيمة 52 مليون ريال
فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «الكيميائية»
وتبلغ قيمة العقد نحو 1.314 مليون ريال، سنويا، وتزيد نسبة الأجرة السنوية كل خمس سنوات تعاقدية بنسبة مقدارها 10%.
وتصل القيمة الإيجارية للعقد طيلة مدته مبلغ نحو 33.637 مليون ريال (بدون ضريبة القيمة المضافة).
وأوضحت أن العقد يتضمن استئجار أرض في حي ظهرة لبن بمدينة الرياض بمساحة 13,010.4 م2 لإنشاء وتشغيل مجمع تعليمي وذلك لمدة 23 سنة ميلادية من تاريخ توقيع العقد .
وتتضمن مدة العقد فترة سماح لمدة سنتين لا يترتب عليها أي قيمة إيجارية، ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذا العقد عند اكتمال المشروع وتشغيله.