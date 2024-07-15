نماء المدينة تنظم لقاءاً بعنوان” فرص العمل والتمكين المتاحة في المجال الإبداعي”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تنظم نماء المنورة الذراع التنفيذي لـ ” وقف المنورة “، لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المدينة المنورة ، غدا لقاءاً تعريفياً بعنوان “أبرز فرص العمل والتمكين المتاحة في المجال الإبداعي ” وذلك بمسرح نماء المنورة بالمدينة المنورة.

ويقدم اللقاء عدد من المختصين بمجال ريادة الأعمال والتسويق، الذي تهدف منه “نماء” إلى التنمية الإقتصادية ذات الأثر الإجتماعي، و تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، و تمكين رواد الأعمال في المنطقة، كما يناقش عددا من المحاور منها : الاستثمارات الريادية ،تطوير المنتجات وتسويقها ،فرص التمويل ،وتوفير قنوات البيع.

ودعت نماء الراغبين بالتسجيل الدخول عبر الرابط التالي : https://forms.office.com/r/6rGXfyR5aT .

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