صندوق التنمية السياحي يحتفي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج “معسكرات نمو السياحة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظّم صندوق التنمية السياحي الحفل الختامي والمعرض المصاحب لخريجي الدفعة الأولى من برنامج “معسكرات نمو السياحة” في قاعة المؤتمرات بمركز الملك عبد الله المالي في الرياض، بحضور عدد من المهتمين من رواد الأعمال والمستثمرين في مجال السياحة، وممثلي وسائل الإعلام.

وعبر الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري، عن اعتزازه بنجاح واكتمال مراحل المعسكر خلال كلمةٍ ألقاها نيابةً عن صاحب السمو الأمير سعود بن محمد المدير العام التنفيذي لمركز نمو الأعمال، مُثمناً جهود المشاركين من رواد الأعمال كافة .

وقال: “إننا نتطلع إلى احتضان المزيد من الأفكار الخلاقة ورعاية المشاريع الريادية عبر تنفيذ مبادرات وبرامج لإثراء ريادة الأعمال السياحية بما يليق بالمملكة كوجهة سياحية عالمية” مؤكداً أهمية دفع رحلة التمكين السياحي لوتيرة أسرع من أي وقت مضى، وتذليل العقبات والتغلب على التحديات في سبيل ابتكار مستقبل سياحي مزدهر للمملكة.

وقد تضمن الحفل استعراض إنجازات برنامج معسكر نمو الأعمال والذي تقدّم إليه أكثر من 494 من رواد الأعمال ومؤسسي الأعمال المُبتكرة، انتقل منهم 244 فريقا مُشاركا إلى مرحلة التحدي الافتراضي، ووصل منهم 20 مشروعاً إلى المرحلة النهائية.

وقد اشتمل البرنامج في وقت سابق على أكثر من 106 ساعات تدريبية، و34 ورشة عمل مُقدمة من قبل مُتخصصين في مجالات مُتنوعة. واختُتم الحفل باستعراض المشاريع السياحية الرائدة لروّاد الأعمال المشاركين في البرنامج وتكريمهم.

يذكر أنّ برنامج “معسكرات نمو السياحة” هو أحد برامج “مركز نمو السياحة” التابع للصندوق، حيث يهدف البرنامج لتمكين روّاد ورائدات الأعمال والمبتكرين في القطاع السياحي من خلال العمل على تعزيز الفكر الاستثماري والرفع من مستوى الجاهزية لديهم للدخول إلى سوق العمل، كما يأتي البرنامج ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات التي أطلقها الصندوق لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة لتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

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