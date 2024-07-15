تراجع أسعار النفط مع صعود الدولار.. وخام برنت يسجل 84.48 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

هبطت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي مع ارتفاع الدولار، وسط حالة من عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا أو 0.7% إلى 84.48 دولار للبرميل بعد أن أغلقت منخفضة 37 سنتا يوم الجمعة الماضي.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.65 دولار للبرميل منخفضا 56 سنتا أو 0.7%.

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