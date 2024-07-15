الاقتصاد

تراجع أسعار النفط مع صعود الدولار.. وخام برنت يسجل 84.48 دولارًا للبرميل

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

هبطت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي مع ارتفاع الدولار، وسط حالة من عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا أو 0.7% إلى 84.48 دولار للبرميل بعد أن أغلقت منخفضة 37 سنتا يوم الجمعة الماضي.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.65 دولار للبرميل منخفضا 56 سنتا أو 0.7%.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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